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Havaalanında zamana karşı yarış! Korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 20:19 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Atatürk Havalimanında beklerken bir anda yere yığılan ve kalbi durduğu anlaşılan Hintli yolcuya 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Havaalanında zamana karşı yarış! Korku dolu anlar

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katında bekleyen 84 yaşindaki Hint uyruklu Patel Soma Bhızaverbhi adlı yolcu, dışarıda beklerken bir anda yere yığıldı. Hintli yolcuyu yerde baygın halde gören diğer yolcular ise, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Hintli yolcuya kalp masajı yapmaya başladı. Sağlık ekipleri, yaklaşık 20 dakika kalbi duran Hintli yolcuyu hayata döndürmek için büyük çaba harcadı.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Kalbi yeniden atmaya başlayan Hintli yolcu, ambulansla yemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yolcu Atatürk Havalimanı kalp krizi

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