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Havacı askerlerin "mahrem imamlarına" hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, örgütün "mahrem imam" yapılanmasında rol aldıkları ileri sürülen 4'ü tutuklu 5 sanığa, 3 yıl 4 ay ile 12 yıl hapis cezaları verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada mahrem imam oldukları iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 5 sanık, 3 yıl 4 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün havacı askerlerinin mahrem imamları oldukları iddia edilen 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kazım Gözlükaya, Orhan Kavak ve Ersoy Akbaş'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl hapisle cezalandırdı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet B'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını uygun bulan heyet, sanığı 3 yıl 4 ay hapse mahkum ederken, cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Öznur Gözlükaya'ya ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ mahrem imam

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