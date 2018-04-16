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Havacılıkta eğitim "sanal" olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Havacılıkta eğitim "sanal" olacak

Tolga Özbek / İstanbul, 16 Nisan (DHA) Havacılıkta eğitim Havacılıkta eğitim Havacılıkta eğitim

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