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Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Abuja seferini yapan uçağın motoruna kuş çarptı. Uçakta teknik arıza meydana gelirken, Çorlu semalarında uçak tur attıktan sonra iniş yaptı. Atatürk Havalimanı'nda ise itfaiye uçağın inmesinden önce tedbirler alındı.

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Abuja seferini yapan TK 623 sefer sayılı uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra motoruna kuş çarpması sonucu arıza meydana geldi. Boeing 737 tipi uçak havada tur atarak yakıt azaltmaya başladı.

İNİŞ İÇİN YAKIT TÜKETTİ

Olayın ardından rotasını Çorlu Havalimanı’na çeviren uçak, Çorlu hava sahasında tur atarak yeterli iniş ağırlığına ulaşmak için yakıt tüketti. Uçak yeterli iniş ağırlığına ulaştı ve Atatürk Havalimanı'na indi. Öte yandan uçağın havada tur atması radar ekranında görüntülendi.

UÇAK

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Anahtar Kelimeler:
uçak THY Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı

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