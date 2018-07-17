Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Abuja seferini yapan TK 623 sefer sayılı uçağında kalkıştan kısa bir süre sonra motoruna kuş çarpması sonucu arıza meydana geldi. Boeing 737 tipi uçak havada tur atarak yakıt azaltmaya başladı.
Olayın ardından rotasını Çorlu Havalimanı’na çeviren uçak, Çorlu hava sahasında tur atarak yeterli iniş ağırlığına ulaşmak için yakıt tüketti. Uçak yeterli iniş ağırlığına ulaştı ve Atatürk Havalimanı'na indi. Öte yandan uçağın havada tur atması radar ekranında görüntülendi.
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
Bedelli askerliğin şartlarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonu susmak bilmedi
'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum