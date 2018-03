Havada kabus dolu 5 dakika!

FİZİKİ TAHRİBAT: Uçağın kanatlarında ya da motorunda kopma ya da fiziki bir tahribat almış olabilir. Uçağın kanadının kopması durumunda uçak uçuş kabiliyetini yitirir ve dönerek hızla yere düşer. Uçağın dış yüzey incelemesinde dışarıdan bir müdahale olup olmadığı anlaşılacaktır.

HAYALLERİ YARIM KALDI

İkisi hamileydi, beşi nişanlıydı. Birinin ise 4 aylık bebeği vardı...

Mina ve 7 kız arkadaşı, hayatlarının en güzel yıllarındaydı. Hepsi çok iyi eğitim almış ve kariyer merdivenlerini tırmanan pırıl pırıl gençlerdi. Kimi yeni evlenmiş, kimi yeni anne olmuştu. Kimi ise her genç kızın hayalini süsleyen düğünlerini bu yaz yapmayı planlıyordu. İşte 8 genç kadının yarım kalan hayalleri...

ANNE OLACAKLARDI

Uçakta hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi. İlk kez anne olacaklardı. Burcu Gündoğar Urfalı, İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamlamıştı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenciydi. Baguette Jewellery kurucularından Siloni, yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. ‘Lily and Rose’ isimli marka ile birçok ünlü ismi giydiren Liana Hananel ise evliydi ve 4 aylık bir bebeği vardı.