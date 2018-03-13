Havada kabus dolu 5 dakika!

Dubai’de bekarlığa veda partisi veren, iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina ile 7 arkadaşı ve 3 mürettebatın içinde olduğu özel jetin enkazına dün ulaşıldı. Uçağın nasıl düştüğü, kara kutunun incelenmesinin ardından netlik kazanacak. Ancak uçuş radar bilgileri, korkunç facianın hangi zaman diliminde yaşandığını ortaya koydu. 25 SANİYEDE 6 BİN FEET Havacılık uzmanı Murat Herdem’in radar kayıtlarından verdiği bilgilere göre, Bombardier Challenger 604 tipi uçak, pazar günü saat 13.11’de Şarika Havalimanı’ndan kalktıktan sonra 30 dakika boyunca tırmandı. 37 bin feet’e ulaştığında ise 50 dakika düz uçuşa geçti. Uçuş bilgilerinin yayınlandığı ‘flightradar24’ adlı internet sitesinden alınan verilere göre, uçuşun 81’inci dakikasında uçak yüksek bir açıyla aniden 3 dakika boyunca irtifa yükseltti. Ardından da kuleden acil alçalma talep etti. Bu dakikadan itibaren neredeyse 90 derecelik açıyla aşağı doğru inmeye başladı. Sadece 25 saniyede 6 bin feet irtifa kaybetti. KAYA GİBİ DÜŞTÜ Uçuş ekibi bu sırada hava trafik kontrolörleriyle irtibat kurmadı çünkü unstabil (dengesiz) şekilde uçuşa devam eden uçağı o sırada havada tutabilmek için muhtemelen büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Ancak sert bir şekilde irtifa kaybeden uçağı düz pozisyona getirmeyi başaramadılar ve adeta bir kaya gibi saniyede 72 metre hızla çakıldılar.

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı OLASI SENARYOLAR Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Mehmet Ayhan Günal ile havacılık uzmanı Murat Herdem, uçağın düşüş nedenlerine ilişkin şu tahminlerde bulundu: KUYRUK TÜRBÜLANSI: Orta sınıf iş jet, yolcu uçaklarına göre bir hayli hafiftir. Önündeki veya yakınından geçen bir uçağın kuyruk türbülansına girmiş olabilir. Kanat altı ve üstlerinde basınç farkından dolayı oluşan bozuk hava fileleri, arkadan gelen uçağın dengesini bozmuş olabilir. FAZLA YÜK: Uçak maksimum kalkış ağırlığına yakın bir yükle kalktıktan sonra yüksek irtifaya çıkmak isterken “stall” denilen kaldırma gücünü yitirmesi durumu ile karşılaşmış olabilir. Uçağın maksimum çıkabileceği irtifa 41 bin feet’tir. Ancak bunu boşken yapabilir. Pilot bu irtifayı zorladıysa “Yüksek irtifa stall’ı olarak bilinen durum ortaya çıkar. Uçak burun aşağı irtifa kaybeder. Takla atarak hızla düşer. Uçakta 11 kişi ve bir de bagajlar var ki bu ihtimali göz ardı edemeyiz. CB BULUTLARI: Pilotların İran üzerinde sıkça karşılaştığı elektrik yüklü CB bulutları da ihtimallerden birisi. Birçok pilot radyasyondan etkilenmemek için gündüz meteoroloji radarını kapatır. Böyle bir durum var ise uçak bir anda bulut içine girer ise pilot kaçınmak için uçağı yüksek irtifaya çekmek ister. Ancak uçak tırmanamaz ve irtifa kaybeder.

FİZİKİ TAHRİBAT: Uçağın kanatlarında ya da motorunda kopma ya da fiziki bir tahribat almış olabilir. Uçağın kanadının kopması durumunda uçak uçuş kabiliyetini yitirir ve dönerek hızla yere düşer. Uçağın dış yüzey incelemesinde dışarıdan bir müdahale olup olmadığı anlaşılacaktır. HAYALLERİ YARIM KALDI İkisi hamileydi, beşi nişanlıydı. Birinin ise 4 aylık bebeği vardı... Mina ve 7 kız arkadaşı, hayatlarının en güzel yıllarındaydı. Hepsi çok iyi eğitim almış ve kariyer merdivenlerini tırmanan pırıl pırıl gençlerdi. Kimi yeni evlenmiş, kimi yeni anne olmuştu. Kimi ise her genç kızın hayalini süsleyen düğünlerini bu yaz yapmayı planlıyordu. İşte 8 genç kadının yarım kalan hayalleri... Mina Başaran'ın mutluluk hayalleri yarım kaldı! İşte enkazdan ilk fotoğraflar ANNE OLACAKLARDI Uçakta hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı ve Jasmin Baruh Siloni hamileydi. İlk kez anne olacaklardı. Burcu Gündoğar Urfalı, İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamlamıştı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenciydi. Baguette Jewellery kurucularından Siloni, yaklaşık 2 yıl önce evlenmişti. ‘Lily and Rose’ isimli marka ile birçok ünlü ismi giydiren Liana Hananel ise evliydi ve 4 aylık bir bebeği vardı.

EVLENECEKLERDİ Mina’nın yanı sıra dört arkadaşı daha nişanlıydı ve çok yakında dünya evine girme planları yapıyorlardı. Genç kızlardan New York Ackerman Institute mezunu olan Ayşe And klinik psikologdu. Geçen hafta kendi bekarlığa vedasını yapan Ayşe, bu yaz dünya evine girecekti. Bursa’da bulunan Toyota Akkoyunlu’nun sahibi olan Orhan Coşkun’un kızı mimar Zeynep Coşkun, Bursa’da iş adamı Arda Efe ile nişanlıydı. 12 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak düğünle evleneceklerdi. Mücevher tasarımcısı olan ve ‘Gia Jewels’ isimli bir markası bulunan Aslı İzmirli de kasım sonunda nişanlanmıştı. Erak Giyim’in ortaklarından işadamı Çetin Akay’ın kızı Sinem de bu yaz evlenmeyi planlıyordu. Eğitimini moda ve pazarlama alanında tamamlayan Sinem Akay, ’Casa di Denim’ adlı kendi markasını geçtiğimiz yıl kurmuştu. DAVETİYELERİ BİLE HAZIRDI Soho Soho House’da düzenlenen bir törenle Mina Başaran ve Murat Gezer çifti, 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda evlenmeyi planlıyordu. Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’in de Çekya’nın başkenti Prag’da bekarlığa veda gezisinde olduğu iddia edildi. İki kardeş olan ve şirket yönetiminde de yer alan Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızıydı. BaKoç Üniversitesi’nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı. Mina, Jasmin Baruh Siloni ve Ayşe And ile Hisar Okulları’ndan arkadaştı.

İKİ KEZ FETÖ MAĞDURU OLMUŞ Uçağın ikinci pilotu olan Melike Kuvvet’in FETÖ kumpasıyla TSK’dan uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Kuvvet’in yakın arkadaşı emekli hava astsubay Murat Saluk, atılma nedeninin ise bir çocuğun doğum gününde söylediği şarkı olduğunu anlattı: BİR ŞARKI YÜZÜNDEN... TSK’da pilot yüzbaşı olan Melike büyük sıkıntılar yaşadı. Merzifon’da bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylemiş. Toplam 10 dakika 50 saniyelik videonun 9 saniyelik kısmı alınmış. 9 saniyelik bölümde Melike’nin üzerinde askılı siyah bir elbise, saçları toplanmış, hafif makyajlı, kulağı küpeli hoş bir hanım görüntüsü var. Arkasında dönen birkaç renkli top ve spot ışıklandırma varmış. Sadece bu 9 saniyelik bölümle, Melikeyi bitirmek için gece kulüplerinde, pavyonlarda şarkı söylüyorsun diye bir pisliği üzerine attılar. Bir video ile TSK’dan ilişiğini kestiler. İran'da düşen Başaran Holding'a ait özel jetin pilotu Melike Kuvvet'in büyük dramı BİR DARBE DAHA Çorluda bir uçuş okulunda eğitime başladı jet pilotu olmak için. Jet pilotu olduğuna dair belgeyi aldı. Artık sivil hava yollarında uçabilecek bir pozisyona gelmişken darbe girişimi oldu. O olunca, her şey gün yüzüne çıkınca hükümetimiz, devletimiz geçmişte FETÖ’den mağdur olanlara kucak açtı. O sırada Melike de başvurdu. ‘Pilotluk yapabilir’ diye sağlık raporu da aldı. Kabul edildi, başlamak üzereydi ancak o dönemde; Çorludaki uçuş okulunun FETÖ’cüler tarafından işletildiğini, FETÖ’cülerin yönetici olduğunu, oranın kapatıldığını ve oraya kayyum atandığını söylemişler kendisine. FETÖ’cü bir uçuş okulunda eğitim görmek, onlarla yakın temas içerisinde olmak Hava Kuvvetleri’ne girişini, tekrar göreve başlamasını imkânsız kıldı.

"MELEK OLDUN, GİTTİN" Kabin memuru Eda Uslu’nun sosyal medya hesabındaki son paylaşımı, yürek yaktı. Uslu o paylaşımında ‘melek tablosu’ndaki kadının yerine fotomontajla kendi yüzünü koymuştu. Eda Uslu’nun vefat haberini alan arkadaşları, o fotoğrafın altına ‘Melek oldun gittin’ yazdı. UÇUŞ OKULU MEZUNU Uçağın İkinci Pilotu Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken Ayjet Uçuş Okulu’nu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları’nda Airbus A320 filosunda uçtu. TEKNESİNE KIZININ ADINI VERMİŞTİ Hüseyin Başaran, Antalya’daki firması CMB Yatçılık tarafından imal edilen süper lüks yata kızının adını vermişti. Yapımı 18 ayda tamamlanan ve dünyada ilk kez bir teknede balkon uygulaması yapılmasının da katkısıyla ‘Dünyanın En İyi Dizayn Ödülü’nü kazanan 23 milyon euro değerindeki 47 metrelik Mina adlı ultra lüks tekne, İngiliz bir işadamına satılmıştı. Hüseyin Başaran ayrıca Fikirtepe’de inşa ettiği dev projeye de ‘Mina’ ismini koymuştu. Mina Başaran'ın ismi dev projeye verilmişti KAZANIN SIRRI KARA KUTUDA Korkunç kazanın ardından AFAD ekipleri derhal İran’a gitti. TSK, ekipler için askeri uçak tahsis etti. İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde bulunan enkazın görüntüsü, facianın boyutlarını gözler önüne serdi.