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Havada yıldırım temas eden uçak acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 00:19 | Son Güncelleme

İstanbul-Erzurum seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, yıldırım temas etmesi sonucu Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

İstanbul-Erzurum seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, yıldırım temas etmesi nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erzurum Havalimanı'na hareket eden uçağın, havada yıldırım teması olduğu gerekçesiyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş için izin istediğini söyledi.

Gerekli tedbirlerin alınmasının adından uçağın Trabzon Havalimanı'na iniş gerçekleştirdiğini ifade eden Hatipoğlu, "Yaklaşık yarım saat havalimanında gerekli kontrolleri yapılan uçakta herhangi bir teknik arıza ya da sorun oluşmadığı tespit edildi. İncelemenin ardından uçak Erzurum Havalimanı'na hareket etti ve inişi de gerçekleşti." dedi.

Hatipoğlu, yolculardan ikisinin uçuşa devam etmek istemediklerini belirterek, uçaktan indiklerini de sözlerine ekledi.

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Trabzon Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu Uçak acil iniş yaptı

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