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 (HAVADAN AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE OKMEYDANI'NDA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı.
Okmeydanı Keçeci Piri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki iş merkezinin 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde
henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken atölyede çalışanlar
kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yanan atölye havadan da görüntülendi. İtfaiyenin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü;:
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-Yangından görüntüler
-Alev alev yanan bina
-Yanan yerin havadan görüntüleri

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