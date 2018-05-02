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 (Havadan fotoğraflarıyla) - Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

RUSYA'dan  Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan  477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

 (Havadan fotoğraflarıyla) - Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Ali AKSOYER -Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) RUSYA'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Dev geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi saat 05.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Gemi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçiş yaptı.

(FOTOĞRAF)

(Havadan fotoğraflarıyla) - Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor (Havadan fotoğraflarıyla) - Dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

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