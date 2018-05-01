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Havadan fotoğraflarla Maltepe Miting Alanı'ndaki  1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için düzenleniyor.

Havadan fotoğraflarla Maltepe Miting Alanı'ndaki  1 Mayıs kutlaması

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA - DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için düzenleniyor.
Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Miting alanındaki kalabalık havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAFLI)

Havadan fotoğraflarla Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamasıHavadan fotoğraflarla Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamasıHavadan fotoğraflarla Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamasıHavadan fotoğraflarla Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlaması

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