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 (havadan görüntülerle)- BANLİYÖ HATLARININ YAPIMINDA SONA YAKLAŞILIYOR;  YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ersan SAN/İSTANBUL DHA Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarının yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarının yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Önümüzdeki hafta, Halkalı-Kazlıçeşme arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılacağı deneme seferi yapılacak. Günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen projenin bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ
Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013'te yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Eşzamanlı olarak Zeytinburnu-Halkalı arasında da çalışmalar için start verilmişti. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI
2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerinde kullanacağı bir hatta daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

YIL SONUNDA HALKIN KULLANIMINA AÇILACAK
Hatta yapılan çalışmalarda inşaatın yüzde yüzünün Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 1,5 ay sürecek sinyalisazyon sisteminin takılmasının ardından 3 ay sürecek test sürüşü çalışmaları başlayacak. Bu çalışmalarında tamamlanmasının ardından proje yıl sonunda halkın kullanımına açılacak.

HAYDARPAŞA GARI DA DEVREYE GİRİYOR
Öte yandan bir süre önce restorasyonuna başlanan Haydarpaşa Garı'nın da yıl sonunda tamamlanarak projeye dahil edileceği öğrenildi. Ankara'dan kalkan bazı hızlı trenlerin son durağının Haydarpaşa garı olacağı belirtildi. Son durağı Halkalı olan hızlı trenlerin ise Marmaray'ı kullanarak boğazın altından geçerek Halkalıya ulaşacağı belirtildi. Tren hatlarının tamamlanması ve Marmaray projesi ile entegrasyonu sağlandığında 43 İstasyonun bulunacağı Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Hatta Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hatta günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanıyor.

İLK DENEME SEFERİ BAKANLA BİRLİKTE YAPILACAK
Bu arada Halkalı-Kazlıçeşme arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan'ında katılımıyla önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:
-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-İstasyonlardan görüntü
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-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

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