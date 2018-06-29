HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BEYKOZ'DA YANAN FABRİKA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
Beykoz Yalıköy'de bulunan ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Ümraniye, Çavuşbaşı, Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar bir çok ilçeden görüldü. Yanan fabrika havadan da görüntülendi.
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