HABER

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DEV GEMİNİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇİŞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 08:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA
Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:
--------------
-Gemi geçişinden görüntü
-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)
-Genel ve detaylar

İ

PARTNER'Pilates yaptım ve amacıma ulaştım''Pilates yaptım ve amacıma ulaştım'
/fotoğraf// Arnavutköy'de vahşet: eşini ve bebeğini öldürdü (1)/fotoğraf// Arnavutköy'de vahşet: eşini ve bebeğini öldürdü (1)
Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulunduArnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencilere artık ev ödevi verilmeyecek!

Öğrencilere artık ev ödevi verilmeyecek!

AÖF üç ders sınavı arayüzü açıldı! Üç ders sınavı giriş yer değişimi - seçimi nasıl yapılır?

AÖF üç ders sınavı arayüzü açıldı! Üç ders sınavı giriş yer değişimi - seçimi nasıl yapılır?

Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Mehmet Şimşek: Sıradan bir insan olmayı çok özledim

Mehmet Şimşek: Sıradan bir insan olmayı çok özledim

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 20 Haziran Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.