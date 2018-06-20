HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DEV GEMİNİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇİŞİ 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA

Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler köprüsü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Gemi geçişinden görüntü

-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)

-Genel ve detaylar

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