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 - HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DEV GEMİNİN FSM KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇİŞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA  Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Haber-Kamera: ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA
Rusya'dan Türkiye'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev gemi saat 11.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti

Görüntü dökümü:
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-Gemi geçişinden görüntü
-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)
-Geminin FSM köprüsü altından geçişi
-Genel ve detaylar

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