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  HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİ VE ÇARPTIĞI YALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi,  Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.

Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluştu. Yalı ve gemi havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Yalının görüntüleri
-GEminin görüntüleri

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