  HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİ VE ÇARPTIĞI YALI 

Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluştu. Yalı ve gemi havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yalının görüntüleri

-GEminin görüntüleri

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