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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİNİN ÇARPTIĞI YALININ SON HALİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

  Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi.

Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.

Görüntü Dökümü:

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-Yalının görüntüleri

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