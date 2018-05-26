Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Tarihi Salı Pazarı" olarak bilinen alanda başlattığı "Kadıköy Hasanpaşa Pazar Yeri Zemin Altı Otopark ve Meydan Düzenleme" projesi için çalışmaları Haziran ayı içinde tamamlanıyor. Projenin altı otopark, üstü meydan ve yeşil alan olarak planlandı, pazar yeri günleri ise salı ve cuma olarak belirlendi. Havadan da görüntülenen 32 bin metrekarelik bölge, olası bir depremde toplanma alanı olarak kullanılabilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin İstanbul'da pazar kültürünü yeniden yeşertmesinin yanı sıra, bölgenin otopark ihtiyacını da karşılaması planlanıyor. Pazar yeri olmasının yanı sıra zemin altı otopark ve meydan olarak düzenlenen alandaki çalışmaların detayları da belli oldu. Yeni pazar alanı, Haziran ayı içerisinde yapılacak açılışla birlikte, Kadıköy ve çevre ilçeler başta olmak üzere tüm İstanbulluların hizmetine sunulacak.

80 BİN METREKARELİK İNŞAAT ALANI

İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan projenin inşaatına 2015 yılının ekim ayında başlandı. 31 bin 465 metrekarelik proje alanında toplam inşaat alanı 79 bin 875 metrekare olarak kaydedilirken, projede 18 bin 284 metrekarelik rekreasyon alanının da mevcut olduğu öğrenildi.

DEPREM TOPLANMA OLARAK TASARLANDI

Zemindeki meydanda dinlenme ve çocuk oyun alanları ile 2 bin metrekare yeşil alan yer alıyor. Meydandaki şemsiyeli alan ile altındaki kat, pazar yeri olarak yapıldı. En alttaki 2 katta ise, zemin altı otopark yer alıyor. Pazar yeri ve otoparkın olası bir deprem anında toplanma alanı olarak kullanılması planlandı.

4 BİN 555 ADET PAZAR TEZGÂHI KURULACAK

Yeni Salı Pazarı, haftada 2 gün pazar yeri, diğer günlerde ise zemin altı otopark olarak hizmet verecek. 32 bin 249 metrekarelik alana 4 bin 555 adet pazar tezgâhı konumlandırıldı. 24 bin 100 metrekarelik otopark alanında, 48’i engellilere ait toplam 1368 aracın otopark ihtiyacı karşılanacak. Pazar yeri ve otopark alanına inen 2 adet asansör, 11 betonarme ve 3 çelik merdiven, 1’i hareketli 2 adet yaya rampası bulunuyor. Projede ayrıca, idari birimler ile 9 erkek 9 kadın ve 5 adet engelli tuvaleti de yer alıyor.