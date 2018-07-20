HABER

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) MAHMUTBEY'DEKİ KİLİT YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜLÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

* İstanbul'da sürücülerin kabusu olan, neredeyse günün her saatinde trafik yoğunluğu yaşanan Mahmutbey kavşağında yoğunluğu azaltması beklenen yolların yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.

* İstanbul'da sürücülerin kabusu olan, neredeyse günün her saatinde trafik yoğunluğu yaşanan Mahmutbey kavşağında yoğunluğu azaltması beklenen yolların yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.

* Mahmutbey kavşağındaki trafik ve çalışmalardaki son durum havadan da görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL (DHA)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mahmutbey kavşağındaki trafik yoğunluğunun yıl sonuna kadar azalacağını açıkladı. Trafiğin rahatlamasını sağlayacak TEM Otoyolu'nun Çatalca ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri kavşağı arasında 45 kilometrelik güzergâhta süren çalışmalar, havadan görüntülendi.

"MAHMUTBEY'DE YAŞANAN TRAFİK KAZALACAK"
TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen 45 kilometrelik güzergâhtaki çalışmalar havadan görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu bulunan ağır tonajlı araçların sebep olduğu trafik yoğunluğu, özellikle iş saatlerinde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yeni yolların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Mahmutbey kavşağının yıl sonuna kadar rahatlaması bekleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu'nun yıl sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ağır tonajlı araçların yıl sonuna kadar açıklaması beklenen yollara yönlendirilmesiyle, Mahmutbey'de yaşanan araç trafiğinin de azalacağı kaydedildi.

"2018 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR"
KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri Kesimi ve Çatalca-Subaşı Devlet Yolu'nun 2018 yılı sonuna kadar tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. TEM Otoyolu Çatalca Ayrımı ile Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Kavşağı arasında yapımına devam edilen yolların uzunluğu 45 km olup, söz konusu otoyol ve bölünmüş yol standardındaki devlet yolunun tamamlanmasıyla, ağır taşıt trafiğinin bu yollara yönlendirilmesi mümkün olabilecek ve TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu azalacaktır."

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Kuzey Marmara Otoyol projesi inşaatından detaylar
-Viyadük inşaatından yer ve hava görüntüsü
-Mahmutbey kavşağından trafik yoğunluğu
-Sürücülerle röportaj
-Muhabir anonsları

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli olduTuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu
Zabıtanın operasyonunu, canlı yayın yaparak protesto ettiZabıtanın operasyonunu, canlı yayın yaparak protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

İlginizi Çekebilir

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Pes! 76 yaşındaki Nine'ye öyle bir şey yaptı ki!

Hyundai i30 N Line geliyor!

Hyundai i30 N Line geliyor!

Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

Şule Çet'in sır ölümünde yeni gelişme! 20. kat görüntüleri bilirkişiye verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.