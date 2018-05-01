- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE MALTEPE MİTİNG ALANINDAKİ TOPLANMALAR

- Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için toplanmalar sürüyor.

Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Kortejlerin miting alanına gelişi ve alanda toplanmalar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Maltepe miting alanına girişler

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