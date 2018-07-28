HABER

(havadan görüntülerle) SANCAKTEPE'DE OKUL DUVARI ÇÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü.  Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor.

Okulda okuyan bir öğrenci, "Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik" derken başka bir görgü tanığı ise, "Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü" diye konuştu.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğulduDiyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu
Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekinNagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

Alman polisi Türk gencin başına çuval geçirdi!

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

115 yaşındaki Mehmet dede 3 Osmanlı Padişahı, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan, 1 Başkan gördü

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

CHP'li vekile yanıt: Cumhurbaşkanına soru soramazsınız

Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

Kuşadası'nda otel yangını! Tatilciler büyük panik yaşadı

Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

Diyarbakır'da baraj gölüne giren 4 kadın boğuldu

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

Nagehan Alçı: O ürünü piyasadan çekin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.