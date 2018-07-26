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 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SÜTLÜCE'DE TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

  BEYOĞLU  Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor.

Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken binadan görüntüler

-İş makinaların çalışması

-Kamyonların alana taş ve toprak taşıması

-Çalışmaların havadan görüntülenmesi

-Genel ve detaylar

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