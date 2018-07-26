 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) SÜTLÜCE'DE TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOR

Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Çöken binadan görüntüler
-İş makinaların çalışması
-Kamyonların alana taş ve toprak taşıması
-Çalışmaların havadan görüntülenmesi
-Genel ve detaylar
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