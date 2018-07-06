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 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)- TEM'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

- Yol Edirne istikametine kapandı.  - Sürücüler kontak kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi.

- Yol Edirne istikametine kapandı.

- Sürücüler kontak kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde saman yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası TEM, Edirne istikametine trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle sürücüler kontak kapatırken kilometrelerce kuyruk oluştu. Yolun açılması için çalışmalar sürerken Ankara yönünde de yoğunluk yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle oluşan kuyruk
-Kaza yapan kamyon
-İBB kamerasından trafik

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