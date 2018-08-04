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 (havadan görüntüyle) BAKAN ERSOY: RAMİ KIŞLASI'NI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İstanbul,DHA Eyüpsultan'da restorasyon çalışmaları devam eden ve tamalandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'nda  incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN / İstanbul,DHA
Eyüpsultan'da restorasyon çalışmaları devam eden ve tamalandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası'nı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan proje kapsamında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

"PROJEYİ NASIL DAHA HIZLANDIRABİLİRİZ DİYE İNCELEME YAPIYORUZ"
İnşaatı devam eden alanları gezen Bakan Ersoy, projeyle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. Ersoy, "Rami Kışlası'nda devam eden inşaatları kısımları da önemli rol oynuyor. Projeyi nasıl daha hızlandırabiliriz diye inceleme yapıyoruz. Hızlandıracak birkaç detay üzerinde konuştuk. Projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. 100 günlük eylem planı içinde bu ikinci inşaat bölümünün yüzde 20'den yüzde 45'lik tamamlanma oranına getirilmesi var. Çok önemli bir engel yok gibi. Onları hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bizim için önemli olan projenin tamamlanması ve bittiği zaman sadece bina olarak değil çevre düzenlemeleriyle birlikte Rami'de yaşayan halka sürdürülebilir bir ortam yaratılması, hem onların ihtiyaçlarının karşılanması hem de onlar için bir gelir kaynağı olmasıdır" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile restorasyon çalışmalarını yürüten yetkililer eşlik etti.

BEYAZIT HALK KÜTÜPHANESİ ZİYARET ETTİ
Rami Kışlası'ndaki programının ardından Bakan Ersoy beraberindekilerle birlikte Beyazıt Halk Kütüphanesi'ne geçerek, incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü
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-Bakan Ersoy'un Rami Kışlası'ndaki incelemeleri
-Ersoy'un kışlayı gezmesi
-İnşaat alanında incelemelerde bulunması
-Bakan Ersoy'un yetkililerden bilgi alması
-Kışlanın içinde gezmesi
-Bakan Ersoy'un açıklamaları
-Kışlanın havadan görüntüsü

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