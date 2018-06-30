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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi'nde bir öğrenci yurdu inşaatındaki havalandırma boşluğundan yavru kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler itfaiyeden yardım istedi.

İçeriye kompresörle hava veren ekipler, daha sonra halat yardımıyla girilen 15 metre uzunluğundaki boşluktan yavru kediyi sağlıklı şekilde çıkarttı.

Yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli Yavru Kedi

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