Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi, itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Turan Mahallesi Okçular Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki, Ayşe Yazcı'ya ait evde bakıcı olarak çalışan Dürdane Dönmez, havalandırma boşluğundan dün akşamdan beri kedi sesi geldiğini fark etti. Sabah saatlerinde, mahsur kalan kediyi kurtarmak için uğraşan Dönmez, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla girdikleri havalandırma boşluğundaki yavru kediyi kurtardı. Dünyaya geldiği 4 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düştüğü değerlendirilen yavru kedi, yuvasına bırakıldı. Mahalle sakinleri yavru kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür edip, alkışladı.
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