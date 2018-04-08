Havalar ısındı piknik alanları doldu

Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte park, bahçe ve piknik alanları doldu taştı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar şehrin bunaltıcı havasından kaçarak kendilerini serin yerlere attı.
Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Menzelet Mesire Parkı’na akın eden vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek temiz hava teneffüs etme imkanı buldu. Özellikle öğrencilerden oluşan gruplar mangal yakıp, oyunlar oynayıp eğlendi.
Öğrencilerin bulunduğu her yerin kendisi için güzel olduğunu söyleyen Büşra Müdüroğlu, “Okulumuzdaki öğrencilerimizle birlikte geldik buraya. Eğleniyoruz, güzel bir yer belediyemizin bize kazandırdığı güzel yerlerden biri” dedi.
Adıyaman Gölbaşı’ndan gelen Turgut Korkmaz ise, “Hafta sonu olduğu zaman Menzelet Mesire alanına geliyoruz. Burada hafta sonu temiz hava var günümüz güzel geçiyor. Bu şekilde hafta sonunu değerlendirmek istedik” diye konuştu.
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