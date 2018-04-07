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Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:12 | Son Güncelleme

Bolu’nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı’na haftsonu tatili için gelen ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı.Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla haftasonu tatili için gelen ziyaretçilerle doldu.

Bolu’nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı’na haftsonu tatili için gelen ziyaretçiler güneşli havanın tadını çıkardı.
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla haftasonu tatili için gelen ziyaretçilerle doldu. Yılın dört mevsimi özelikle Ankara ve İstanbul’dan binlerce tatilcinin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda, güneşli havayı fırsat bilen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Göl kenarında bulunan iskelede bol bol hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur attılar.
Haftasonu tatili için Gölcük’e ilk defa gelen tatilciler, güneşli havanın tadını çıkardıklarını ve böylesine güzel bir yerin olduğunu daha önce bilmediklerini söylediler.

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

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Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
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Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
3 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
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Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
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Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
6 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
7 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
8 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
9 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
10 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
11 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
12 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
13 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
14 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
15 / 15

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı

Havaların ısınmasıyla Gölcük’e tatilci akını yaşandı
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