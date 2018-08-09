Havalimanı apronunda kaza

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, taksi yolundan ilerleyen Royal Air Moroc Havayolları'na ait tarifeli uçak, Türk Hava Yolları'na (THY) ait park halindeki uçağın kanadına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Royal Air Moroc Havayolları'na ait yolcu uçağı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek üzere aprondaki taksi yolundan ilerlemeye başladı.

Söz konusu uçak, bu sırada Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmeye hazırlanan park halindeki THY uçağının kanadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki uçakta da hasar meydana geldi. THY, Atina'ya gidecek yolcuları için başka bir uçak tahsis etti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

