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HAVALİMANINDA ALKOL KOMASINA GİREN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı otoparkında alkol komasına giren yolcu hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)
Atatürk Havalimanı otoparkında alkol komasına giren yolcu hastaneye kaldırıldı.
THY'nin TK-1018 sefer sayılı uçağıyla saat 12.00'da Kosova'nın başkenti Priştine'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na transit yolcu olarak gelen Arnavut uyruklu Luan Metallaj (28), THY'nin TK-1859 tarifeli seferiyle saat 13:20'de İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecekti. Metallaj bilinmeyen bir nedenle Madrid uçağına binmedi. Akşam saatlerinde havalimanında vale görevlisi olarak çalışan bir personel, havalimanı katlı otoparkın 5 katında Metallaj'ı yerde yüzü koyun yataraken gördü. Yanında bitmiş alkol şişesi gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine Atatürk Havalimanı'nda görevli sağlık ekibini çağırdı. Kontrollerde alkol komasına girdiği belirlenen Metallaj yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Luan Metallaj'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Luan Metallaj yerde görüntüsü
-Sağlık ekibinden görüntü
-Metallaj'a sağlık ekibinin müdahalesi
-Olay yerinden görüntü
-Metallaj'ı sedye konma görüntüsü
-Metallaj'ın ambulans konma görütüsü
-Genel ve detay görüntü

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