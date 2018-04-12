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Havalimanında kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Vietnam'dan getirdikleri 802 ejderha tavuğu yumurtasını Atatürk Havalimanı'ndan kaçak olarak yurda sokmak isteyen üç Türk yolcu hakkında işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda Vietnam'dan gelen üç Türk yolcu tarafından yurda kaçak sokulmak istenen 802 ejderha tavuğu yumurtası tespit edildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı'na tarifeli uçakla Vietnam'dan gelen F.B., M.B. ve M.T. isimli Türk yolcular şüphe üzerine takibe aldı. Gelen yolcu salonunda bagajlarını alan yolcular, durduruldu.

Yapılan aramada, bavullar içine konulmuş 802 ejderha tavuğu yumurtası tespit edildi. Yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlanan yumurtaların tanesinin yaklaşık 2 bin dolara satıldığı öğrenildi.

Yumurtaları getiren F.B., M.B. ve M.T. hakkında işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ejderha tavuğu yumurtası kaçak Vietnam

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