Havalimanında pırlanta kaçakçılığı

Antalya Havalimanı'nda, 2 Afgan yolcu tarafından Türkiye'ye kaçak getirilen 543 pırlanta ve bir zümrüt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanında görevli polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri Afganistan uyruklu A.S. ve A.S.U'yu takibe aldı.

Polis ekipleri durdurdukları şüphelilerin üst aramasında, giysilerin gizli bölmelerinde küçük poşetlere konulmuş ve yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 543 pırlanta ve bir zümrüt ele geçirdi.

İki şüpheli ile pırlanta ve zümrüt taşların Türkiye'de satışı konusunda yardımcı olacağı öğrenilen H.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pırlantalar ve zümrüdün piyasa değerinin 332 bin lira olduğu belirtildi.

