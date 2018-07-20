HABER

Havalimanında "tilki kürkü" ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde, 40 kaçak tilki kürkü bulundu - Valizinin kaybolduğunu beyan ederek seferden bir gün sonra özel yer hizmeti şirketine ait depoya gelen Çinli yolcu hakkında işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tarifeli uçakla Rusya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Çinli yolcunun teslim almadığı valizinde, 40 kaçak tilki kürkü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çin'den tarifeli uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya, oradan da aktarmalı olarak İstanbul'a gelen Çinli yolcu F.T. Atatürk Havalimanı'nda pasaport işlemlerini yaptı.

Yolcu, işlemlerinin ardından uçağın kargo bölümüne teslim ettiği valizini gümrüklü alandaki bagaj teslim noktasından almayarak, havalimanından ayrıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, teslim alınmayan sahipsiz bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada F.T'nin valizinde yurda girişi izne tabi olan tilki kürklerinin bulunduğunu tespit etti.

Piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 40 tilki kürküne tutanakla el konuldu.

Havalimanında valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T, bir gün sonra özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi. Valizini teslim almak isteyen F.T'yi takip eden gümrük muhafaza ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hakkında işlem yapılan F.T, para cezasına çarptırıldı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Taksim'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü töreni Taksim'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü töreni 
Yere düşen yavru ebabili, veterinere götürdüYere düşen yavru ebabili, veterinere götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Çinli yolcu kaçak tilki kürkü

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.