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Havalimanında "Uber" denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

Milas-Bodrum Havalimanı Trafik Büro Amirliği ekipleri, yetki belgesi kapsamı dışında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle bazı araçlara işlem yaptı - Ekipler, mayıs, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirdiği denetimlerde 174 araç sürücüsüne toplamda 391 bin 727 lira idari para cezası uyguladı, 22 araç trafikten men edildi

Milas-Bodrum Havalimanı Trafik Büro Amirliği ekipleri, "Uber" taşımacılığı yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, artan şikayet ve müracaatlar üzerine, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulamalarını artırdı.

"Uber" hizmeti veren ve hizmet alan bazı araç sürücülerine yetki belgesi kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ekipler, mayıs, haziran ve temmuz aylarında gerçekleştirdiği denetimlerde 174 araç sürücüsüne 391 bin 727 lira idari para cezası uygularken, 22 araç trafikten men edildi.

Uygulama noktasından geçen diğer araçlar üzerinde genel denetimler de rutin olarak gerçekleştirildi.

Trafik kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür eden polis ekipleri, sürücülere can ve mal güvenliği için mutlaka kurallarına uyulması tavsiyesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Milas-Bodrum havalimanı Muğla

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