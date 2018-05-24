Havalimanında uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, valiz içinde yer alan büyük boy düğmelere saklanmış 4 kilo 116 gram kokaini yurda sokmak isterken gözaltına alınan Brezilyalı yolcu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta yapılan operasyonda, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilya uyruklu yolcu R.O.O.'nun (47) valizi şüphe üzerine arandı.
Aramada valizlerde bulunan büyük boy düğmelerin iç kısmına zulalanmış 4 kilo 116 gram kokain tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli yolcu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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