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Havalimanında uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda, yuttuğu 116 kapsül ile bir kilo 180 gram kokaini yurda sokmak isterken yakalanan Brezilyalı yolcu tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, vücudunda kapsüller halinde bir kilo 180 gram kokaini yurda sokmak isterken gözaltına alınan Brezilyalı yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Mayıs'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilya uyruklu S.A.D.A.J. takibe alındı.

Durumunu şüpheli bulan polis ekiplerince hastaneye sevk edilen S.A.D.A.J'nin yuttuğu 116 kapsülde bir kilo 180 gram kokain bulundu.

Şüpheli yolcu, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Kapsül kokain

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