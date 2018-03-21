Havalimanındaki PolNet arızası giderildi

İSTANBUL (AA) - Atatrük Havalimanındaki PolNet bilgi sisteminde meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından pasaport işlemleri normale döndü.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bilgi sistemi PolNet'te oluşan arıza nedeniyle havalimanındaki pasaport kontrolleri sırasında yoğunluk oluştu.
Görevliler arıza nedeniyle işlemleri elle gerçekleştirerek, yolcuların seferlerini kaçırmalarını önledi.
Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale dönerek, pasaport kontrollerindeki yoğunluk azaldı.
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