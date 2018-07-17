Havaş’ın yeni soğutucu üniteli aracı hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Sektörün öncü şirketlerinden Havaş, Türkiye’de yer hizmetleri alanında bir ilk olan ve bozulabilir ürün taşımacılığında soğuk zincirin korunması amacıyla kullanılan soğutucu üniteli özel aracını antrepolarının ekipman filosuna ekledi. Havaş'tan yapılan açıklamaya göre, antrepo hizmetlerinde son teknolojiye uygun elektronik sistemlerle hizmet sunan ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı merkezine alan Havaş, gıda ve ilaç gibi özel taşımacılık gerektiren ürünlerin uluslararası standartlar çerçevesinde soğuk zinciri koruyarak taşınmasını sağlayan soğutucu üniteli (frigorifik) araç üreterek devreye aldı. Türkiye’de yer hizmetleri sektöründe kullanılan ilk frigorifik ekipman olan "Soğutucu Üniteli" aracın ürün taşımak için ayrılan bölümünün duvarları ile tavan, taban ve kapıları, iç ve dış alan arasındaki ısı transferini en düşük düzeye getirecek biçimde tasarlanarak, soğutma yeteneği olan mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine sahip cihaz ile donatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, Havaş olarak büyüme stratejilerinin odağına hem sektörün gelişimine katkı sağlamayı hem de son teknoloji ve donanımları faaliyetlerine aktararak hizmet çeşitliliğini artırmayı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hava kargo alanında depolama ve taşımacılık süreçlerinde soğuk zincirin korunması gerekliliği bulunan ürünler pazarın önemli bir kısmını kapsıyor. Bizler de bu alandaki çalışmaların verimliliğinin artırılması adına antrepo hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndaki antrepomuzda, bu yılın ilk çeyreğinde ise Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki soğuk hava depomuzda kapasite artışı için önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bunun devamında Türkiye’de yer hizmetleri alanında bir ilki gerçekleştirerek ürünlerin küresel ölçekte kabul gören koşulların sağlanarak taşınmasına yönelik geliştirdiğimiz soğutucu üniteli özel bir aracı İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki antrepomuzun filosuna kattık. Sektöre yön veren yatırımlarla ilklere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ederek tercih edilen iş ortağı olmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz." Air Cargo Carriers (ACC) Türkiye Başkanı Serkan Demirkan ise Türkiye’nin hava kargo ihracat pazarında, özel saklama koşullarında ve soğuk zincirin devamının sağlanarak taşınması gereken bozulabilir ürünlerin kayda değer bir büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, "Bununla birlikte, ihtiyacın karşılanabilmesi için soğuk zincirin depolanması ve transferi ile ilgili Türkiye’deki çok sayıda havalimanında soğuk hava deposu ve uygun taşımacılık araçlarının artırılması gerekiyor. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve hava kargo taşımacılığı alanındaki koşulların geliştirilmesi noktasında Havaş gibi önemli sektör oyuncularının duyarlı inovasyonları önemli bir katma değer oluşturuyor." ifadelerini kullandı.