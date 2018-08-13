Havaya ateş açılan düğünde yaralanan çocuk, yaşam mücadelesi veriyor

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Yüreğil köyünde 11 Ağustos gecesi açık alanda yapılan bir düğünde havaya ateş açılması sonucu başından yaralanan ve mermi çekirdeği kafa tasından çıkarılamayan ortaokul öğrencisi Furkan Toprak (12) yaşama tutunmaya çalışıyor.
Burdur Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Feyzullah Turgut, Toprak'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın hastaneye getirildikten sonra gerekli tetkikleri yapılarak acil ameliyata alındığını söyledi.
Kurşunun kafa tasında kat ettiği yol boyunca olan hasarlar ve kanamalara yönelik bir cerrahi müdahale yapıldığını belirten Turgut, "Hasta geldiğinde nörolojik tablosu kötüydü. Yoğun bakımda durumunu takip ediyoruz. Yeniden cerrahi uygulanmasını gerektiren bir patolojisi de şu an için yok. Kurşunu çıkarmaya gerek duymadım. Hasta ilaçla makinede uyutulup tedavi ediliyor ancak derin komada." diye konuştu
Toprak'ın ailesinin hastane önündeki endişeli bekleyişi sürüyor.
Öte yandan Burdur Jandarma Komutanlığı ekiplerince damat Cevat E'nin babası şüpheli Mustafa E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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