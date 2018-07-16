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Havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 05:38 | Son Güncelleme

Kağıthane'de evinin balkonundan tabanca ile havaya ateş eden şahsı, özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girip gözaltına aldı

İSTANBUL (AA) -Kağıthane'de evinin balkonundan tabanca ile havaya ateş eden kişiyi, özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girip gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak'taki ikametinde alkol aldığı iddia edilen H.T, evinin balkonuna çıkıp silahla havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kendini eve kapatan ve kapıyı açmayan H.T'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarının yetersiz kalması üzerine olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. Evin kapısını kırarak içeri giren özel harekat polisleri, şüpheliyi silahıyla göz altına aldı.

Şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde boş mermi kovanları toplayıp inceleme yaptı.

Otopark görevlisi olduğu öğrenilen H.T.'nin bir süre önce eşini ve çocuklarını Antalya'ya gönderdiği ve evde yalnız olduğu öğrenildi.

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