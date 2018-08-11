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HAVELSAN heyeti Silikon Vadisi’ni inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 09:56 | Son Güncelleme

HAVELSAN heyeti bir haftalık ziyaret kapsamında Silikon Vadisi’ndeki teknoloji firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdi

SUNNYVALE (AA) - Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) heyeti bir haftalık ziyaret kapsamında Silikon Vadisi’ndeki teknoloji firmalarıyla görüşerek bilgi alış verişinde bulundu.

2016 yılında ABD'deki Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Quantum 3D firmasını yüzde 100 sermayeyle satın alan HAVELSAN heyetinden Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay, Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hacı Ali Mantar, Başkan Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Mustafa Şenol, Yönetim Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, Yönetim Kurulu Üyesi Olay Kurt, İş Geliştirme ve Satış Müdürü Emre Bilge ve Quantum3D Genel Müdürü Clayton Conrad ziyaretlerde hazır bulundu.

Eyalet üniversitesinde öğretim üyesi olan İzzet Darendeli organizatörlüğünde ilk duraklarını ABD'nin California eyaletindeki Sunnyvale kentindeki Plug and Play şirketinde gerçekleştiren HAVELSAN heyeti şirkette yapılan teknolojik adımları inceleyerek bilgiler edindi.

Plug and Play’in yeni ürünlerden sorumlu başkanı Ömer Gözen, Havelsan heyeti ile yakından ilgilenerek yaptıkları işi anlatıp, soruları cevaplandırdı.

HAVELSAN heyetini görmekten onur duyduğunu dile getiren Ömer Gözen AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Bugün HAVELSAN’ın yönetim kurulu ile birlikte dünyadaki trendleri, Plug and Play’in tarihçesini ve kurumsal firmalarla nasıl çalışıp da ileride geleceğimizi değiştirecek teknolojiler üzerine çalışmalar yapıldığını ve yatırımlar konusunda brifingler verdik. Bundan sonra da Plug and Play olarak HAVELSAN ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmeyi istiyoruz.’’ dedi.

Devamında ABD'nin California eyaletindeki Palo Alto kentinde bulunan KOSGEB destekli Starcamp Kuluçka Merkezi’ni ziyaret ederek Türk girişimcilerin ürünlerini inceleyen heyet, kendilerine yapılan sunumları dikkatle dinledi.

Türkiye’deki girişimler için Plug and Play'in önemli bir model olduğuna vurgu yapan HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hacı Ali Mantar, ‘’Bilim ve Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen Starcamp kuluçka merkezini yerinde gördük ve Starcamp’ın buradaki faaliyetlerinin Türk girişimciler ve Türkiye için ne kadar önemli olduğunu aynı zamanda üniversitedeki girişimcileri motive etmek açısından ne kadar önemli olduğunu gördük. Starcamp’ın faaliyetlerinin bir çok üniversitemize ve firmalarımıza daha fazla yaygınlaşmasını umuyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Sunnyvale'de bulunan Türk Telekom’a ait Netsia ve Argela şirketini de ziyaret eden HAVELSAN yönetim kurulu, NETSIA Başkan Yardımcısı Bora Eliaçık tarafından karşılanarak kendilerine çalışma ağları ve 5G hakkında detaylı bilgiler verdi.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Quantum3D yönetim kurulunu yapmak üzere Silikon Vadisi’ne geldiklerini söyledi. Atalay, ‘’Şirketimizin geçmiş performansını, gelecek hedeflerini tartıştık, görüştük ve iyi yolda olduğunu gördük. Bu vesile ile gelmişken başta Türk şirketleri olmak üzere bizim iş birliği yapabileceğimiz şirketleri de dolaştık.’’ ifadesini kullandı.

Atalay ayrıca, ‘’Türk Telekom ve Argela’nın kuruluşu olan NETSIA firmasının özellikle 5G ile çalışmarını da burada öğrenmiş olduk. Güzel işler yapılıyor ve gurur duyuyoruz. İnşallah gelecekte onlarla birlikte iş yapmayı planlıyoruz.’’ dedi.

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