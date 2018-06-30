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Havice'ye dönüşler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Kerkük Göç Ve Göçmenler Müdürü Ammar Sabah: - ''Kerkük'teki Leylan çadır kentinde bulunan 300 Haviceli göçmen evlerine geri döndü"

KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ nedeniyle Kerkük kentinin Havice ilçesiyle birlikte buraya bağlı 4 kasabadan ayrılmak zorunda kalan aileler evlerine dönmeye devam ediyor.

Kerkük kent merkezine yakın Leylan çadır kentinden 300 aile başta Havice ilçe merkezi ile diğer kasabalara geri döndükleri belirtildi.

Kerkük Göç Ve Göçmenler Müdürü Ammar Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'teki Leylan çadır kentinde bulunan 300 Haviceli göçmen evlerine geri döndü.'' ifadesini kullandı.

Havice'ye dönenlerin yanında ilçeye bağlı 4 kasabaya gelenlerin olduğunu belirten Sabah, ''Bölgede güvenlik durumunun iyi olması ve altyapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte dönüşler hızlanmaya başladı. Herkesin kendi evine geri dönmesini temenni ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Irak güçleri, Havice ilçesi ve buraya bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Havice ilçesi Kerkük Leylan çadır kenti

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