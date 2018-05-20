Havuza düşen anneanne ve torunu boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin havuzuna düşen anneanne ve torunu boğuldu, düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki sitede bahçıvanlık yapan İbrahim Duman'ın işitme ve konuşma engelli kayınvalidesi Ayşe Zeyrek (70), 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman'ı yanına alarak sitede gezintiye çıktı.

Sitenin havuzu etrafında dolaşan Emin Furkan ve elinden tutan anneannesi suya düştü.

İbrahim Duman, haber alamayınca aramaya çıktığı kayınvalidesi ile oğlunu suda olduklarını fark ederek havuzdan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yüzme bilmeyen anneanne ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.

Duman ile küçük çocuğun cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Düşme anı güvenlik kamerasında

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde anneanne ve torununun havuzun etrafında bir süre dolaşması, küçük çocuk ile anneannesinin havuza düşmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında bir süre sonra olay yerine gelen İbrahim Duman'ın, cansız bedenini havuzdan çıkardığı oğluna sarılması görülüyor.

