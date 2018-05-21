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Havuza düşüp boğulan anneanne ve torunu defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 18:41 | Son Güncelleme

Havuza düşüp boğulan anneanne ve torunu defnedildi

BALIKESİR (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sitenin havuzuna düşerek boğulan anneanne ve torunu memleketleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde defnedildi.

Ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan 70 yaşındaki Ayşe Zeyrek (70) ve 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman'ın cenazeleri Aslandede Mahalle Camisi yanındaki meydana getirildi. Bu sırada Emin Furkan'ın annesi Aysel, babası İbrahim, abisi Ayaz ve ablası Ayşegül Duman tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, aile yakınları, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Kuşadası ilçesinde işitme ve konuşma engelli Ayşe Zeyrek (70), dün elinden tutarak gezmeye çıkardığı 3 yaşındaki torunu Emin Furkan Duman'la oturdukları sitenin havuzuna düşmüş, yüzme bilmeyen anneanne ve torunu boğularak hayatını kaybetmişti. Anneanne ve torunun havuza düşme anı sitenin güvenlik kameralarına yansımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir cenaze Sındırgı

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