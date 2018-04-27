Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

Savcılık ve karakoldaki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Dursun, "Benim gıyabımda olay yerinde bilirkişi incelemesi yapılan ve düzenlenen raporları kabul etmiyorum. Benim de bulunacağım bir bilirkişi heyetiyle inceleme yapılmasını talep ediyorum. Merhum Mehmet Kaya 2015 yılında havuzda bulunan gelin-damat locasına telefon şarjı için priz takmamı istedi. Ben de bu prizlerin başka amaçlarla kullanılmamasını söyledim ve 2015 yılının nisan ya da mayıs ayı başında bir priz ve bir aydınlatma anahtarı taktım." diye konuştu.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunmasını yapan tutuklu sanık Dursun, iddianamede kendisinin elektrik işiyle ilgili yetkisinin olmadığının belirtildiğini fakat tüm belgeleri avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğunu kaydetti.

Tanık Seyit Sadul Aşar, ifadesinde, havuzun yanında bulunan restoranda temizlik yaptıklarını, havuzun içerisinden "Yanıyorum, kurtarın beni, suda elektrik var." diye ses duyduğunu belirterek, "Şalterleri kapatın diye bağırdım. Herkes de bir telaş oldu, koşuşturuyordu. Kadir Kaya şalterleri kapatınca kendisi ve babası Mehmet Kaya suya atladı. Baktığımda hepsini havuzun içinde hareketsiz görünce şok oldum, bunlar saniyeler içerisinde oldu. Birçok şalteri kapattım ama elektriği kesemedim. Sonra Kemal Dursun'u aradım ve tarif ettiği şekilde elektriği kestim. Havuzda elektrik olmadığını anlayınca havuza atladım ve yeğenim Davut Mert Kaliç'i sudan çıkardım, ambulanslar da gelmeye başlamıştı. Sonra havuzdakileri ambulanslarla hastaneye götürüldüler, elektriğin nereden geldiğini bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Gökay Yıldırımgeç, Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk'ün anne ve babası da şikayetçi olduklarını, kusurluların cezalandırılmasını istediklerini belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Sanık Dursun, bilirkişi raporunda olayın nasıl gerçekleştiğini anladığını dile getirerek, "Seyit Sadul Aşar beni aradı, panik halendeydi, elektriği kesemediğini nereden kesileceğini sordu. Ana panoyu tarif ettim ve buradaki şalteri indirmesini söyledim, işlemleri yapınca elektriğin kesildiğinden emin olmuşlar. Olay yerine gittiğimde maalesef 5 kişi yaşamını yitirmişti. Kusurlu olduğumu kabul etmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, uzun süredir tutukluyum tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer tanık Hasan Canbakan da bir süre yüzdüklerini sonra temizliğe başladıklarını anlatarak, "Bu arada havuzda bulunan bir çocuğun boğulduğunu zannettik. Çocuk, havuzun içerisinde 'Kurtarın.' diye bağırıyordu. Bir arkadaşım kurtarmak için suya atladı ama fakat hemen çıktı, 'Suda elektrik var.' dedi. Sonra suya birkaç kişi atladı. Atlayanlar suyun dibine batıyorlardı, tahta ile çıkartmaya çalıştık, ambulansı aradık. Elektrik kesilince suya atlayıp havuzda bulunan kişileri çıkarttık." dedi.

Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Dursun'un bu halinin devamını, davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Tutuklu sanığın bu halinin devamına, davaya katılma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için 19 Haziran'a erteledi.

- Süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.