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Havuzda elektrik akımına kapılanların ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Sakarya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan sanığın "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, sanığı yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesiyle ilgili merkezin elektrik işlerini yapan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Dursun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanığın avukatı olay yerinde keşif yapılması ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık Dursun da avukatının beyanlarına katıldığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Müştekiler de önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ifade ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Müşteki avukatları da gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre ve sanığın tutukluluk halinin devamında karar verilmesi talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halindeki durumu mahkemenin takdirine bıraktıklarını kaydetti.

Tutuklu sanık Dursun'un yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için 2 Ekim'e erteledi.

- Süreç

Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç, Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan Kemal Dursun tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede elektrik tesisatçısı Kemal Dursun hakkında, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli Kemal Dursun'un asli kusurlu, Akyazı Belediyesi'nin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından, suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Kemal Dursun'un, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, beş kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtildi.

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