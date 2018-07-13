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Havuzda sızıntı olunca milli takım seçmeleri yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Performans Merkezi'nde yapılacak olan "Yıldız Genç ve Açık yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri" havuzda meydana gelen sızıntı sonrası boşalma nedeniyle yapılamadı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - GÜNGÖREN'de bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Performans Merkezi'nde yapılacak olan "Yıldız Genç ve Açık yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri" havuzda meydana gelen sızıntı sonrası boşalma nedeniyle yapılamadı. Tozkoparan'da bulunan Türkiye Yüzme Federasyonu Yüzme Performans Merkezi'nde 3 gündür süren 13 Yaş ve Üstü Milli Takım Şeçme Yarışları bugün havuzda meydana gelen ve henüz nedeni tespit edilemeyen sızıntı nedeniyle yapılamadı. Seçmelere katılmak için İstanbul ve çeşitli illerden gelen yüzücüler sabah havuza geldiklerinde havuz suyunun bir kısmının boşaldığını gördü. Yetkililer sporcu ve velilerine teknik bir arızadan dolayı seçmelerin yapılamayacağını bildirdi. Havuzun giriş kısmına asılan yazılı açıklama da "Havuzda yaşanan teknik problemden dolayı azalan havuz suyu dolayısıyla yarış akışı durdurulmuş, alternatif havuzlar teknik ekibimiz tarafından değerlendirilecek kısa sürede kulüp temsilcilerimize bilgilendirme yapılacaktır" denildi. İtfaiye ekipleri havuzdan boşalan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Seçmelerin ise Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesinde devam edileceği öğrenildi.

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