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HAVUZU TEMİZLEMEK İSTEYEN GÖREVLİ KİMYASAL MADDEDEN ZEHİRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir apartman görevlisi, binanın havuzunu temizlemek için kullandığı kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de bir apartman görevlisi, binanın havuzunu temizlemek için kullandığı kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, özel kimyasal müdahale kıyafetleriyle olaya müdahale etti.
Olay saat 12.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi Itrı Dede sokakta meydana geldi. Apartman görevlisi Erol Demirci, Kalamış Konak apartmanına ait havuz suyunun temizliği sırasında kullandığı kimyasal maddeden zehirlendi. Kokudan etkilenen Demirci, tedbir amaçlı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFİAYE ÖZEL KIYAFETİNİ GİYDİ
Havuz girişinin çevresine güvenlik amacıyla emniyet şeridi çekildi. İtfaiye ekipleri, kimyasal müdahale kıyafetlerini giyerek havuzun bulunduğu yere girdi. Ekipler ardından kimyasal müdahale kıyafetlerini giyerek, havuzun bulunduğu bölüme girdi. Kokuya neden olan bidonların kapaklarını kapatan ekipler, bidonları dışarı çıkardı. Ardından itfaiye ekipleri, özel kimyasal müdahale kıyafetlerini tazyikli suyla yıkadı.
Hastaneye kaldırılan Erol Demircinin eşi Nezahat Demirci, "Havuz temizlemek için kullanılan klor ve asitten oldu. Ustalar makinelerin yerlerini değiştirmiş. O da hatırlamadığı için asite kloru, kloru asite karıştırmış" dedi.
Erol Demirci'nin komşusu ise, "Ben geldiğimde öksürüyordu kendisi. Ne olduğunu bilmiyorum. 'Komşu kötüyüm' dedi. 'Ne oldu' dedim. 'Havuzun motorlarının yeri değişmiş' dedi. Muhtemelen havuzcuların yapmış olduğu bir yanlışlık oldu. Kimyasalları koyduğunda mavi bir duman çıktığını ve kendisini dışarıya attığını söyledi. Kötü olunca hastaneye götürdüler. 20 senedir bu işi yapıyordu, daha önce böyle bir şey olmamıştı" diye konuştu. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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- İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü
-Görevlinin eşi ile röp
-Çevredeki vatandaşlarla röp
-Yüzünü kapatanlardan görüntü
-Sokağın kapatılması
-İtfaiyenin özel kıyafeti giymesi
-Havuza gitmesi
-Dışarı çıkmaları
-Kimyasalların olduğu bidonlar
-Kıyafetin yıkanması
-Genel ve detay görüntüler

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