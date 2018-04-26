Havva Nur kaptanı mezuniyet heyecanı sardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sultandağı Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Programı son sınıf öğrencisi Havva Nur Gündüz, mezuniyet heyecanı yaşıyor.

Türkiye'de sayılı meslek yüksekokullarında bulunan ve genellikle erkek öğrencilerin tercih ettiği programdan başarılı şekilde mezun olmaya hazırlanan Gündüz'e, 35 kişilik sınıftaki tek kız öğrenci olduğu için herkes "kız kaptan" diye sesleniyor.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nün sürekli Gemi Kaptanlığı Programıyla karıştırıldığını söyledi.

Akrabaları ve arkadaşlarına, hangi programda okuduğunu anlatırken bu karışıklıktan dolayı eğlenceli sohbetlerin çıktığını belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Otobüs Kaptanlığı bölümünde okuduğumu söylediğim zaman, genellikle 'Nasıl otobüs sürüyorsun, çalışmalarınız nasıl, otobüsünüz büyük mü ve senden başka kız var mı' sorularıyla karşılaşıyorum. Pek çok arkadaşım 'Keşke biz de o bölümü tercih etseydik, çok eğlenceli bir bölümmüş' diyorlar. Kadınlar çok iyi araba kullanamaz derler ama öyle bir şey yok. İstedikten sonra kadınlar ve erkeklerin hepsi iyi araba kullanabiliyor. Ben okuduğum bu bölümde çok eğleniyorum. Kalabalık bir sınıfımız var ve bu sınıftaki tek kız benim. Farklı olmak güzel bir duygu."