Havva Nur kaptanı mezuniyet heyecanı sardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sultandağı Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Programı son sınıf öğrencisi Havva Nur Gündüz, mezuniyet heyecanı yaşıyor.
Türkiye'de sayılı meslek yüksekokullarında bulunan ve genellikle erkek öğrencilerin tercih ettiği programdan başarılı şekilde mezun olmaya hazırlanan Gündüz'e, 35 kişilik sınıftaki tek kız öğrenci olduğu için herkes "kız kaptan" diye sesleniyor.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nün sürekli Gemi Kaptanlığı Programıyla karıştırıldığını söyledi.
Akrabaları ve arkadaşlarına, hangi programda okuduğunu anlatırken bu karışıklıktan dolayı eğlenceli sohbetlerin çıktığını belirten Gündüz, şöyle konuştu:
"Otobüs Kaptanlığı bölümünde okuduğumu söylediğim zaman, genellikle 'Nasıl otobüs sürüyorsun, çalışmalarınız nasıl, otobüsünüz büyük mü ve senden başka kız var mı' sorularıyla karşılaşıyorum. Pek çok arkadaşım 'Keşke biz de o bölümü tercih etseydik, çok eğlenceli bir bölümmüş' diyorlar. Kadınlar çok iyi araba kullanamaz derler ama öyle bir şey yok. İstedikten sonra kadınlar ve erkeklerin hepsi iyi araba kullanabiliyor. Ben okuduğum bu bölümde çok eğleniyorum. Kalabalık bir sınıfımız var ve bu sınıftaki tek kız benim. Farklı olmak güzel bir duygu."
- "Bu cesareti gösterebildiğimi düşünüyorum"
Erkek öğrencilerin hepsinin okula gelmeden araç kullanmayı bildiğini aktaran Gündüz, iki sene boyunca derslerde arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.
Gündüz, eğitimi sırasında bazı zorluklar yaşadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir anda otobüs gibi büyük bir aracı kullanabilmek cesaret ister. Ben bu cesareti gösterebildiğimi düşünüyorum. Araçlardan hiç anlamayan biriydim. Her şeyi buraya geldiğimde öğrendim. Gaz, pedal, motor, amortisör nedir, hepsini burada öğrendim. Sınıftaki bütün arkadaşlarım bana yardım ediyor. Önceleri sınavlarda çok zorlandım ve yapamayacağım diye korktum. Çünkü hayatımda hiç görmediğim ve bilmediğim şeylerdi. Ama arkadaşlarımın da desteğiyle derslerde çok şey öğrendim. Araçta vites değiştirirken zorlandığım oluyordu, arkadaşlarım sağ olsun bana çok yardımcı oldu."
- "Okulda herkes 'kız kaptan' diye sesleniyor"
Mezun olduktan sonra, başta kamu olmak üzere mesleğini yapabileceği bir yerde görev almayı istediğini anlatan Gündüz, "Mezuniyetten sonra bir otobüste olabilmeyi çok arzuluyorum. Otobüs kaptanlığı bölümünde okuyacağım aklımın ucuna bile gelmezdi. Ama şimdi çok mutluyum. Okulda herkes 'kız kaptan' diye sesleniyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Sınıfta tek kız olmak güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.
- "Kendisini başarılı buluyoruz"
Sultandağı MYO Otobüs Kaptanlığı Programı Öğretim Görevlisi Arif Hakan Yalçın da çoğunlukla erkeklerin yaptığı mesleklere de kadın elinin değmesi gerektiğini vurguladı.
Kadınların bütün işlerde daha titiz ve dikkatli olduğuna işaret eden Yalçın, "Kız öğrencilerin de otobüs kaptanlığı programını tercih etmesini, mezun olduktan sonra da bu işi yapmalarını istiyorum. Havva da zaten buraya gelirken önceden bir araştırma yapmış. Buradaki öğrenim döneminde hiçbir hayal kırıklığı yaşamadı. Biz de kendisini başarılı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Bu bölümde istihdam sıkıntısı yok"
Okulun müdürü Doktor Öğretim Üyesi Kemal Karayormuk ise erkek ağırlıklı bir bölümde kız öğrencilerin de olmasının motivasyonu artırdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Karayolları taşımacılığı, şehirlerarası taşımacılık ve kent içi taşımacılıkta kadın istihdamı konusunda özel şirketlerin çok büyük talepleri var. Bu bölümde istihdam sıkıntısı yok. Kızlarımız da bu bölümden mezun olurlarsa sektörde çok rahat iş bulabilirler. Havva da 2018 yılındaki tek kaptan kızımız. Onu bundan sonra herkes bu şekilde çağırabilir."
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