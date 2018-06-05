HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Hawaii'de lavlar 117 evi yok etti

HONOLULU (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar 117 evi yok etti.

Hawaii Belediye Başkanlığı Sözcüsü Janet Snyder, bir ay önce faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların 117 evi kül ettiğini belirtti.

Lavlar nedeniyle şimdiye kadar yok olan ev sayısı cuma günü 87 olarak açıklanmıştı.

Snyder, ne kadar evin tehdit altında olduğuyla ilgili açıklama yapmadı.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından Puna bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Uzmanlar, Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların toplamda 20 kilometrekarelik alana yayıldığını açıkladı.

- Halka "tahliye ya da tutuklanma" uyarısı

Son bir haftadır yanardağdaki patlamaların artması ve püsküren lavın akışkanlığının fazla olması nedeniyle yetkililer, halka evlerini terk etmelere uyarısında bulundu. Polis, yöre halkına "Evlerinizi terk etmezseniz tutuklanırsınız." duyurusu yaptı.

Bölgede irili ufaklı depremler de meydana geliyor.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!
Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hawaii Kilauea yanardağı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Didem'in korkunç sonu!

Didem'in korkunç sonu!

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Nevşehir'de Uzman Çavuş, kendisinden boşanmak isteyen eşini vurarak öldürdü

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Cemil Barlas'tan canlı yayında şok iddia: Erdoğan'ın diplomasını yok etmişler!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

Yasak aşk yaşayan kocaya, eşi ve oğlundan büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.