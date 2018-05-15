Hawaii'de turizme yanardağ engeli

ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi güvenli yerlere taşındı.

Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı, devam eden sismik faaliyetler ve patlama ihtimali nedeniyle ziyaretçilere kapalı.

Turizm Kurulu yöneticisi Birch, bazı yolcu gemilerinin yanardağdan 129 kilometre uzakta olmasına rağmen adanın batı tarafındaki Kona bölgesindeki limana yaklaşmama kararı aldığını sözlerine ekledi.

Birch, Hawaii'deki otel rezervasyonları, lav izleme turları, cam tabanlı tekne turları ve yüksek bir yerden aşağıya doğru çelik halatlarla inilen zipline gibi etkinliklerde yüzde 50 düşüş olduğunu kaydetti.

Adanın Turizm Kurulu yöneticisi Ross Birch, mayıs ile temmuz arasındaki rezervasyon iptallerinin en az 5 milyon dolara mal olduğunu belirtti.

Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıkladı.

- Lavlar 61 metreye kadar çıktı

Yanardağdan 61 metreye kadar püsküren lav, 36 bin metrekarelik alana yayıldı. Lav akışının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıkmaya devam ediyor.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.

