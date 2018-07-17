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Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 00:32 | Son Güncelleme

Teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığı, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiği belirtildi

HONOLULU (AA) - ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların adaları dolaşan bir tur teknesine sıçraması sonucu en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hawaii Toprak ve Doğal Kaynaklar Dairesinden yapılan açıklamada, Büyük Ada açıklarında dolaşan tur teknesi Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa döküldüğü bölgenin yakınından geçerken, lav içeriklerinin teknenin üstüne sıçradığı kaydedildi.

Yetkililer, olayda teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığını, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Ada Hawaii Kilauea yanardağı lavlar

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